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Мотоциклист и его пассажирка погибли при столкновении с машиной в Минском районе
Источник материала: ОНТ
Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Минском районе. Есть жертвы,
ДТП произошло днем 11 июля около возле поселка Мачулищи Минского района. На пересечении дорог столкнулись легковушка и мотоцикл. В результате погибли мотоциклист и его пассажирка.
На месте аварии работали сотрудники ГАИ, специалисты ГКСЭ по Минской области.
ФОТО: БЕЛТА
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Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Минском районе. Есть жертвы, пишет БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района...
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