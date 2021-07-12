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Белорусская экономика растет

12.07.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусская экономика растет

Белорусская экономика, несмотря на все попытки задавить ее санкциями, показывает рост.

Все это позволяет не только выполнять прогнозные задачи, но и держать на уровне все социальные показатели. Министерство экономики разработало план действий в условиях внешнего давления. Задача – использовать момент для открытия новых рынков.

Положительное внешнеторговое сальдо увеличилось в два с половиной раза. Оживает после пандемии сфера услуг, общепит, санаторный бизнес. Но главная задача в условиях давления, чтобы от таких действий не пострадали белорусы.

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Белорусская экономика, несмотря на все попытки задавить ее санкциями, показывает рост. Все это позволяет не только выполнять прогнозные задачи, но и держать на...
 
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