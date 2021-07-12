Усов: «То, что происходит сегодня в Беларуси (в смысле примитивизации сознания), объяснить тяжело»

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Политолог – о действиях властей в это время.

– Все тоталитаризмы одинаковы, но если еще можно объяснить примитивность сознания обществ средних веков, попытаться объяснить тоталитаризмы 20 века, то, что происходит сегодня в Беларуси в 21 веке (в смысле примитивизации сознания), объяснить тяжело.

Тяжело в том плане, что в эпоху интенсивного обмена и потребления информации сохранение архаического, демонического сознания требует огромных усилий, прежде всего, от самого индивид. Усилий, направленных на то, чтобы не развиваться, – констатирует Павел Усов.