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Усов: «То, что происходит сегодня в Беларуси (в смысле примитивизации сознания), объяснить тяжело»
12.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политолог – о действиях властей в это время.
– Все тоталитаризмы одинаковы, но если еще можно объяснить примитивность сознания обществ средних веков, попытаться объяснить тоталитаризмы 20 века, то, что происходит сегодня в Беларуси в 21 веке (в смысле примитивизации сознания), объяснить тяжело.
Тяжело в том плане, что в эпоху интенсивного обмена и потребления информации сохранение архаического, демонического сознания требует огромных усилий, прежде всего, от самого индивид. Усилий, направленных на то, чтобы не развиваться, –
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Политолог – о действиях властей в это время.
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