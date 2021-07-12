Латвия направила на границу с Беларусью Национальную гвардию

Для сдерживания угрозы нелегальной миграции Национальные вооруженные силы Латвии с 12 июля оказывают поддержку Государственной пограничной охране на границе с Беларусью и Россией, сообщает пресс-служба латвийского Министерства обороны.



Foto: Aizsardzības ministrija

Определено, что до 11 августа военнослужащие 3-й Латгальской бригады Национальной гвардии будут оказывать поддержку пяти пограничным подразделениям Даугавпилсского управления ГПО, а также одному подразделению Лудзенского управления.

Ежедневно на усиление пограничников будут выделять 24 нацгвардейцев, а также 6—12 единиц транспорта. При охране внешних границ Евросоюза Нацгвардия будет подчиняться Государственной пограничной охране Латвии.

«Учитывая целенаправленное давление, которое Беларусь оказывает на Литву, мы также должны быть готовы к аналогичным вызовам нелегальной миграции на восточной границе. В то же время это вопрос эпидемиологической безопасности, поскольку большой и неконтролируемый приток мигрантов может увеличить распространение COVID-19 в Латвии», — заявил министр обороны Артис Пабрикс.

Как сообщалось, за минувшие сутки литовские пограничники задержали 60 нелегальных мигрантов из Беларуси.

С начала года, по предварительным данным, на границе с Беларусью задержано 1676 нелегальных мигрантов. Это в 20,7 раза больше, чем за весь 2020 год (81). Среди них больше всего граждан Ирака (805), Конго (195), Камеруна (121), Гвинеи (77), Ирана (68). Гражданство некоторых мигрантов до сих пор уточняют пограничники, так как многие из них не имеют документов.

Литва начала строить на границе заграждение из колючей проволоки. Параллельно возводится забор.