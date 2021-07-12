ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Латвия направила на границу с Беларусью Национальную гвардию

12.07.2021 13:27 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Для сдерживания угрозы нелегальной миграции Национальные вооруженные силы Латвии с 12 июля оказывают поддержку Государственной пограничной охране на границе с Беларусью и Россией, сообщает пресс-служба латвийского Министерства обороны.

Латвия направила на границу с Беларусью Национальную гвардию
Foto: Aizsardzības ministrija

Определено, что до 11 августа военнослужащие 3-й Латгальской бригады Национальной гвардии будут оказывать поддержку пяти пограничным подразделениям Даугавпилсского управления ГПО, а также одному подразделению Лудзенского управления.

Ежедневно на усиление пограничников будут выделять 24 нацгвардейцев, а также 6—12 единиц транспорта. При охране внешних границ Евросоюза Нацгвардия будет подчиняться Государственной пограничной охране Латвии.

«Учитывая целенаправленное давление, которое Беларусь оказывает на Литву, мы также должны быть готовы к аналогичным вызовам нелегальной миграции на восточной границе. В то же время это вопрос эпидемиологической безопасности, поскольку большой и неконтролируемый приток мигрантов может увеличить распространение COVID-19 в Латвии», — заявил министр обороны Артис Пабрикс.

Как сообщалось, за минувшие сутки литовские пограничники задержали 60 нелегальных мигрантов из Беларуси.

С начала года, по предварительным данным, на границе с Беларусью задержано 1676 нелегальных мигрантов. Это в 20,7 раза больше, чем за весь 2020 год (81). Среди них больше всего граждан Ирака (805), Конго (195), Камеруна (121), Гвинеи (77), Ирана (68). Гражданство некоторых мигрантов до сих пор уточняют пограничники, так как многие из них не имеют документов.

Литва начала строить на границе заграждение из колючей проволоки. Параллельно возводится забор.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для сдерживания угрозы нелегальной миграции Национальные вооруженные силы Латвии с 12 июля оказывают поддержку Государственной пограничной охране на границе с...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Литве за сутки задержали еще 60 нелегалов из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by