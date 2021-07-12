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Изменения в Налоговом кодексе. Какие новшества внесены в законодательный акт?

12.07.2021 13:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ежегодно во второе воскресенье июля в Беларуси отмечается профессиональный праздник – День работников налоговых органов. В студии программы «Большой город» поговорим с начальником инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Центральному району Минска Натальей Титок.

Юлия Алексеюк, ведущая:
С января 2021 года были внесены изменения в Налоговый кодекс. Расскажите, пожалуйста, какие новшества.

Изменения в Налоговом кодексе. Какие новшества внесены в законодательный акт?

Наталья Титок, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Центральному району г. Минска:
В этом году знаковое изменение – это введение транспортного налога. Этот налог пришел на смену государственной пошлины, которую мы раньше платили за разрешение на допуск к участию в дорожном движении транспортных средств. Сегодня этот налог касается юридических и физических лиц, за которыми зарегистрированы транспортные средства в ГАИ. Соответственно, есть ряд ограничений в части года выпуска автомобилей, которые не облагаются налогом. Есть льготы, которые предоставляются инвалидам этой категории, пенсионерам. В целом ставки налога приведены в приложении к Налоговому кодексу. Что касается физических лиц, то уплата ими этого налога будет производиться на основании извещения налогового органа, которое будет вручаться физическому лицу.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ежегодно во второе воскресенье июля в Беларуси отмечается профессиональный праздник – День работников налоговых органов. В студии программы...
 
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