Автомобильные шины и расход топлива: реальный расчёт, сколько можно сэкономить

Вес автомобильных шин и состав их резины сказываются на том, сколько топлива потребляет ДВС на «сотню». И чем больше «сотен» останется позади, тем весомее будет экономия или же растрата горючего. Если говорить об электрокарах, от шин зависит, каким будет средний пробег от одной зарядки.

Откуда загорелся сыр-бор

Климатологи и экоактивисты уже не первое десятилетие давят на промышленных гигантов, чтобы те запаяли трубы и перестали загрязнять окружающую среду вредными выбросами. И речь не столько о дымовых трубах на заводах, сколько о выхлопных трубах автомобильного транспорта, которого становится всё больше и больше.

Поскольку у международного сообщества нет общепринятой отчётности о регистрации транспорта, эксперты не в силах подсчитать точное количество автомобилей на планете, но они сходятся во мнении, что сегодня легковушек и грузовиков точно больше 1,2 млрд. При этом прогноз на 2035 год говорит о 2-миллиардной отметке, и отсюда растёт волнение за экологическую обстановку в недалёком будущем.

Чтобы однажды европейцы не начали задыхаться углеводородами, в Евросоюзе поэтапно ужесточают требования к автопроизводителям: мол, как хотите, но выхлопных газов должно быть меньше. Выйти из ситуации помогают более экономичные двигатели и так называемые энергоэффективные шины. Энергоэффективными их назвали по аналогии с электроприборами, например лампами и холодильниками. На них даже этикетки наклеивают похожие.

Слева – наклейка холодильника с классом энергетической эффективности «B», справа – наклейка шины с классом энергетической эффективности «A»

Буква «A» под иконкой-бензоколонкой означает, что шина относится к высшему классу энергоэффективности. Смастерить их сложно, поэтому встречаются они редко. Классы «B» и «C» наиболее распространённые – это в своём роде хорошисты и успевающие ученики. Что касается классов «D» и «E», они изживают себя.

Не все автошины проходят тест на принадлежность к тому или иному классу энергоэффективности. Но если тест состоялся, буквенный класс обязательно найдётся по ссылке autoset.by/tires/ – в каталоге более 4 тысяч шин.

Сколько реально сэкономить

Принадлежность покрышек к одному классу энергетической эффективности не означает, что влияние на расход топлива будет одинаковым. Пример тому привели эксперты норвежского автомобильного журнала NAF Motor. Они купили несколько автошин «C»-класса, а затем накрутили тысячи километров по кругу на автодроме, чтобы измерить расход горючего. Условиях для всех шин были одинаковыми – тот же автомобиль, та же траектория, та же постоянная скорость, та же температура асфальта.

Полевые испытания легковых покрышек на топливную экономичность

Минимальный расход бензина оказался с покрышками Michelin Primacy 4 – 5,37 л на «сотню». С авторезиной Nokian Hakka Blue 2 он увеличился до 5,71 л на 100 км. Результаты других моделей: Goodyear EfficientGrip Performance 2 – 5,44 л, Continental PremiumContact 6 – 5,49 л, Pirelli Cinturato P7 C2 – 5,63 л.

Разница в 0,34 л между лучшим и худшим результатом выглядит Моськой только до тех пор, пока не оценишь перспективу. Если принять, что шина за жизненный цикл проедет 50 000 км, выйдет уже 170 л. При текущей стоимости бензина АИ-95 или «дизеля», получается приблизительно 340 рублей экономии – хорошо откормленный слон.

Каковы выводы

«Обувь» автомобиля и частота заправки взаимосвязаны. Если бы журналисты NAF Motor закинули в «мясорубку» вместе с шинами энергетического класса «C» ещё и покрышки «A»-класса, наверняка выгода стала бы ещё нагляднее. Вместе с тем хорошей шину делает не только умение сберегать капли горючего, но и другие критерии, особенно безопасность.