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Доходы бюджетников индексировать не будут
Источник материала: Партизан
Доходы бюджетников за июнь, привязанные к базовым величине и ставке, а также к бюджету прожиточного минимума, индексироваться не будут, сообщили в министерстве труда.
Базовые величину и ставку в последний раз пересматривали в январе, а бюджет прожиточного минимума — в мае. За эти месяцы инфляция не преодолела порог в 5%. А согласно закону "Об индексации доходов населения с учетом инфляции" индексацию проводят, если индекс потребительских цен превысит пятипроцентный порог.
По этой же причине прежним остается и размер минимальной зарплаты — 400 рублей.
Согласно данным Белстата, инфляция с января составила 4,7%, хотя по сравнению с декабрем барьер взят — 5,8%. В июне по сравнению с маем цены увеличились на 0,7%.
Тем временем по итогам года Евразийский банк развития прогнозирует в Беларуси инфляцию свыше 9%. Если брать июнь 2021 к июню 2020, то цены уже выросли на 9,9%.
Напомним, первоначально белорусский Нацбанк прогнозировал годовую инфляцию в 2021 году на уровне не более 5%. Однако в апреле этот прогноз скорректировали — до 7%.
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Доходы бюджетников за июнь, привязанные к базовым величине и ставке, а также к бюджету прожиточного минимума, индексироваться не будут, сообщили в министерстве...
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