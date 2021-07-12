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В Ганцевичах и районе очевидцы сообщают о редких природных явлениях

12.07.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жара и высокая влажность стали причиной редких для Полесья природных явлений- пыльных вихрей.

О микроторнадо вчера сообщили очевидцы, которые отдыхали на городском пляже в Ганцевичах. А позже в Телеграм-чате @gantschat появилось видео с полей у деревни Хотыничи, где вихрь был достаточно угрожающим.



Конечно – это не классический торнадо, но в последние годы такие явления, как песчаные вихри и даже бури в нашей местности стали себя проявлять все чаще.

Пыльный вихрь, или песчаный вихрь — атмосферное явление, представляющее собой вихревое движение воздуха, возникающее у поверхности земли днём в малооблачную (обычно жаркую) погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами.
 
 
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Жара и высокая влажность стали причиной редких для Полесья природных явлений- пыльных вихрей.
 
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