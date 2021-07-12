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Наумчик - решившим уехать беларусам: При принятии решения исходите из самых плохих прогнозов

12.07.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политическая эмиграция - это способ спасения жизни, а не обретение более легкой жизни.

Наумчик - решившим уехать беларусам: При принятии решения исходите из самых плохих прогнозов
— Эмиграция — одно из тяжелейших решений, которое человек может принимать в своей жизни, — считает Сергей Наумчик. — Выезжая из Минска в марте 96-го, думал, что еду на два месяца максимум — оказалось, на 20 лет (сейчас уже 25).

Перед тем, как принять решение, исходите из самых плохих прогнозов. Из того, что это может быть на очень, очень долго. Не 25 лет, как у меня, но и не 5.

Могу сказать, что первый год — самый легкий, в психологическом плане (хотя он покажется вам тяжелым), действует еще энергетика Родины, назовем ее так. А дальше будет еще тяжелее. Лет через 10 уже не то что легко, но проще.

Исходите из того, что эмиграция может быть способом спасения жизни, но вовсе не обретение более легкой жизни.

Разумеется, это касается тех, кто не может приехать на родину; экономическая или эмиграция вследствие брака — другое дело. Но я пишу о том, что узнал на собственном опыте.
 
Теги: Минск
 
 
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Политическая эмиграция - это способ спасения жизни, а не обретение более легкой жизни.
 
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