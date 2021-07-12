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В Литве за сутки задержали еще 60 нелегалов из Беларуси

12.07.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Литовские пограничники за последние сутки задержали 60 мигрантов, которые пересекли границу страны с Беларусью.


Также управление пограничной безопасности МВД Литвы уточнило статистические данные. Всего с начала года в стране было задержано 1 676 мигрантов, из которых 805 были гражданами Ирака, либо представились таковыми. кроме того, задержаны 195 граждан Конго, 121 — Камеруна, 77 — Гвинеи, 68 — Ирана.
 
 
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Литовские пограничники за последние сутки задержали 60 мигрантов, которые пересекли границу страны с Беларусью.
 
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