С карточек российской системы Мир можно будет отправлять переводы на Белкарт

Источник материала: Myfin



Фото: belarusbank.by

Внедрить новую опцию решили исходя из того, что Беларусь входит в тройку стран, где россияне чаще всего рассчитываются картами «Мир».

В России эта функция будет пока что будет доступна клиентам четырех банков: Альфа-Банк, Банк Русский Стандарт, Сбербанк и Тинькофф. В нашей стране к приему переводов с «Мира» уже готовы карты двух крупнейших белорусских банков-эмитентов — Белагропромбанк и Беларусбанк.

Чтобы сделать перевод, нужен только номер карты.

В будущем список банков, которые смогут предоставлять новую услугу, будет расширяться.