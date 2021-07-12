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С карточек российской системы Мир можно будет отправлять переводы на Белкарт

12.07.2021 13:43 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

С карточек российской системы Мир можно будет отправлять переводы на Белкарт
Фото: belarusbank.by

Внедрить новую опцию решили исходя из того, что Беларусь входит в тройку стран, где россияне чаще всего рассчитываются картами «Мир».

В России эта функция будет пока что будет доступна клиентам четырех банков: Альфа-Банк, Банк Русский Стандарт, Сбербанк и Тинькофф. В нашей стране к приему переводов с «Мира» уже готовы карты двух крупнейших белорусских банков-эмитентов — Белагропромбанк и Беларусбанк.

Чтобы сделать перевод, нужен только номер карты.

В будущем список банков, которые смогут предоставлять новую услугу, будет расширяться.

 
 
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Национальная система платежных карт России оператор платежной системы Мир теперь позволит делать переводы на карты Белкарт . Об этом сообщается на сайте компании.
 
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