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С карточек российской системы Мир можно будет отправлять переводы на Белкарт
Источник материала: Myfin
Внедрить новую опцию решили исходя из того, что Беларусь входит в тройку стран, где россияне чаще всего рассчитываются картами «Мир».
В России эта функция будет пока что будет доступна клиентам четырех банков: Альфа-Банк, Банк Русский Стандарт, Сбербанк и Тинькофф. В нашей стране к приему переводов с «Мира» уже готовы карты двух крупнейших белорусских банков-эмитентов — Белагропромбанк и Беларусбанк.
Чтобы сделать перевод, нужен только номер карты.
В будущем список банков, которые смогут предоставлять новую услугу, будет расширяться.
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Национальная система платежных карт России оператор платежной системы Мир теперь позволит делать переводы на карты Белкарт . Об этом сообщается на сайте компании.
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