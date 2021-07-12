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Архиепископ Кондрусевич: Мы не можем оставаться молчаливыми свидетелями греха и несправедливости

12.07.2021 14:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Личная судьба белорусов и судьба белорусского общества зависит от самих людей, заявил почетный митрополит Минско-Могилевский архиепископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич на мессе в костеле Пресвятой Троицы в Радошковичах 11 июля во время Купаловского феста.

Архиепископ Кондрусевич: Мы не можем оставаться молчаливыми свидетелями греха и несправедливости

По его словам, будущее зависит от выбора: «хотим мы изменить свою духовную жизнь на лучшую или выбираем жизнь в грехе», передает БелаПАН.

«Общественно-политический кризис, который мы сейчас переживаем, это результат нашей греховной жизни и попрания основополагающего христианского принципа "Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы тебе делали", — цитирует иерарха портал Римско-католического костела в Беларуси. — Поэтому в нашей общественной жизни мы не можем оставаться молчаливыми свидетелями греха и несправедливости, и, пользуясь социальным учением костела, должны путем обращения, прощения и примирения стремиться к мирному разрешению переживаемого кризиса».

Именно к этому, считает Кондрусевич, призывает в своей поэзии Янка Купала.

Архиепископ напомнил, что главным заданием костела сейчас является объявленная святым папой Иоанном Павлом II «новая евангелизация» — провозглашение истины Евангелия современными методами. Так, например, во время Синода епископов 2012 года особое внимание было обращено на культуру, искусство и литературу в деле передачи Евангелия.

«Это хорошо понимал наш знаменитый земляк Янка Купала: белорус по происхождению, католик по крещению и поэт по призванию. <...> Он оставил после себя богатое художественное наследие, имеющее не только литературное значение, но и духовно-евангелизаторское, — отметил Кондрусевич. — В его произведениях воплощены духовные устремления человека и высокие моральные качества, а также право руководствоваться в своих поступках собственным выбором, желание найти справедливость».

Купаловский фест традиционно проводится в июле при костеле, где был крещен Янка Купала, по инициативе радошковичского настоятеля ксендза-каноника Юрия Быкова в сотрудничестве с Государственным литературным музеем Янки Купалы.

 
 
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Личная судьба белорусов и судьба белорусского общества зависит от самих людей, заявил почетный митрополит Минско-Могилевский архиепископ на пенсии Тадеуш...
 
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