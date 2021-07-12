Власти РБ одарили Зимбабве большой партией МАЗов

Источник материала: АФН

Замминистра промышленности РБ Дмитрий Харитончик 10 июля в городе Мутаре передал правительству Зимбабве партию белорусской лесной и пожарной техники, сообщила пресс-служба МИД РБ, сопроводив свое сообщение фотографиями церемонии передачи.

Накануне белорусскую делегацию, посетившую Зимбабаве 9-10 июля с рабочим визитом, с визитом вежливости принял президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, которого в стране называют "крокодилом" за его хватку и жестокость

Поставленная Беларусью техника была передана в пользование зимбабвийской лесозаготовочной компании Allied Timbers.

«…Президент Республики Зимбабве Мнангагва официально передал лесозаготовительное и машинное оборудование Allied Timbers Zimbabwe в Мутаре», - говорится в сообщении зимбабвийской компании.

МИД РБ е уточняет количество переданной Зимбабве технике, но список на сайте Allied Timbers впечатляет: 4 самосвала с кондиционером для укладки дорожного покрытия, 7 30-тонных грузовиков с кондиционером (6 × 4-WD) для перевозки бревен, 1 низкорамный прицеп для перевозки тяжело техники, 6 полуприцепов с гидроманипулятором для самопогрузки и перевозки леса, 10 бортовых самосвалов (4 × 4-WD) для перевозки рабочей силы и материалов; а атакже 30 мотоциклов, 7 пожарных авто с баками на 5 тысяч литров воды; 5 автомобилей Toyota Hilux.