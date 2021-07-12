Погода в СНГ: дожди и град в Алматы, сорокаградусная жара в Азербайджане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жара не уходит из Москвы. Сегодня воздух прогреется до 32 градусов. Осадков не будет еще неделю. О погоде в других городах стран Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

На смену сорокоградусной жаре в Казахстан пришли ливни и грозы. Сегодня в Алматы +27, осадки ожидаются почти во всей республике. Накануне в южную столицу пришел сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. На жителей обрушились дожди и град размером с вишню. На Капчагайском водохранилище стихия застала людей во время отдыха. Штормовой ветер ломал зонты и палатки, срывал крыши с бунгало. Некоторых отдыхающих едва не унесло в воду.

Армения

Плюс 37 сегодня в Ереване. Тропический зной не отпускает столицу уже больше недели. Но за ее пределами дожди и сильный ветер. Осадки обошли стороной только Араратскую, Армавирскую и Вайоцдзорскую области. Сельчане солнечной погоде рады. Сейчас в этих регионах собирают арбузы . Из-за жары на полмесяца раньше обычного срока. Сезон продлится до середины августа, а поздние сорта созреют к сентябрю.

Беларусь

В Беларуси рекордная жара. Сегодня в некоторых районах страны воздух раскалится до 36 градусов. Объявлен «оранжевый» уровень опасности. Под угрозой растения. От зноя они начали засыхать. Чтобы спасти их, Министерство природных ресурсов запускает экологическую акцию. Граждан просят поливать молодые деревья и кустарники рядом с местом работы, учебы или отдыха. Не реже одного раза в неделю, и лучше утром или вечером. В это время не так жарко и вода дольше испаряется.

Азербайджан

В Баку и на Апшеронском полуострове солнечно, плюс 31. После полудня может подняться небольшой ветер. В горных районах республики синоптики прогнозируют дожди. Но на большей части Азербайджана почти сорокаградусная жара. Не приносит прохлады и отдых на пляже. Температура воды сейчас – 26 градусов.