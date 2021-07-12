Российский рубль обвалился на торгах в Минске

Курс доллара снизился всего на 0,0039 BYN до 2,5704 BYN/USD.





Доллар подешевел второй раз, а до этого его курс находился на максимуме за два с половиной месяца (77 дней).





Курс евро подрос лишь на 0,0019 BYN до 3,0521 BYN/EUR. За последние четыре дня торгов евро подорожал уже третий раз, а общее укрепление за это время составило 0,0486 BYN.





Курс российского рубля обвалился на 0,0161 BYN до 3,4456 BYN/100 RUB и оказался на минимуме за 28 дней.





Напомним, что всего две недели назад стоимость российского рубля поднималась до максимума за 100 дней.





Итоги недели 5-9 июля на валютном рынке РБ

Белорусский рубль завершил неделю ослаблением сразу ко всем валютам. Доллар и евро по итогам торгов в четверг 8 июля подскочили до максимума за 77 и 30 дней соответственно.





курс доллара +0,0317 BYN (+1,25%);

курс евро +0,0429 BYN (+1,43%);

курс российского рубля +0,0071 BYN (+0,21%);





Московская биржа

На торгах в Москве российский рубль немного подешевел к доллару и евро. Так, к 11-30 средневзвешенный курс доллара вырос всего на 17 копеек до 74,6336 российских рублей.





Средневзвешенный курс евро поднялся на 49 копеек до 88,16 RUB/EUR.





Итоги недели 5-9 июля на валютном рынке РФ





Российский рубль за неделю девальвировался и к доллару, и к евро:





курс доллара +0,8500 RUB (+1,15%);

курс евро +1,0649 RUB (+1,22%);