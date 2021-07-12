Чалый: «Ощущают себя оккупантами – ведут зачистку сопротивления»

Источник материала: Салiдарнасць

Независимый эксперт – о том, как режим в Беларуси изменяет свой статус.





— Лукашенко пытается всем — и внутри страны, и остальному миру — показать, что для него нет такой цены, которую он не готов был бы заплатить за то, чтобы остаться у власти. Сейчас он играет в игру с постоянным повышением ставок. Понятно, что это не имеет никакого отношения к победе, — отметил на Еврорадио экономист Сергей Чалый. — Это лишний раз подчеркивает, насколько неуверенно чувствуют себя власти в этой ситуации, они не могут расслабиться, они ищут заговоры. Лукашенко очень любит говорить о раскрытии заговоров , и ему эти заговоры начинают поставлять просто промышленным потоком.

Уничтожая гражданское общество, говорит Чалый, режим Лукашенко изменяет свой статус — с авторитаризма на тоталитаризм.

— Система режима, который построен с уничтоженным гражданским обществом, — это уже не авторитаризм, это тоталитаризм в классическом виде, который подразумевает отсутствие чего-то, отличного от государственного.

Как выразился представитель КГБ, идет «зачистка от радикально настроенных лиц» . То, что мы сейчас видим, — это официальный переход системы в новое качество, это в чистом виде тоталитарное государство.

Слово «зачистка» здесь не случайно. Когда из уст людей в погонах по отношению к гражданам применяется термин «зачистка», это означает, что они действуют в парадигме внутренней оккупации. Они ощущают себя оккупантами, они ведут зачистку элементов, которые, как они считают, являются частью сопротивления. А поскольку частью сопротивления являются все население, то приходится вести борьбу со всем проявлением чего-то, что не инициировано государством.

Само слово «зачистка» — это же специфический жаргон, который использовали только в очень узком применении, допустим, во время антитеррористической операции в Чечне. Но, фактически, это внеправовые, внесудебные расправы над собственным гражданским населением. Вот что такое зачистка.

Я не уверен, что это гражданская война. Это конкретно государственный террор, потому что врагом с высокой трибуны самим Лукашенко названы люди, которые не являются адептами секты «свидетелей 80 процентов 9 августа», которые не разделяют мнение о том, что он победил с такими цифрами. И это не только мы, это и чиновники, — отметил аналитик.

Сергей Чалый размышляет о том, что, несмотря на силовое преимущество, ментальной поддержки белорусов режиму добиться так и не удалось.

— Но главное, чего нет, почему тоталитаризм получается такой однобокий, — нет энтузиазма народных масс участвовать в этом, писать доносы. Потому что «инфоспецназ» или истории с массандрами и ленточками — мы видим, что там работают единицы, либо те, кто уже в системе, либо те, кто купились на это чувство безнаказанности рядом с властью.

Нужно иметь в виду, что этот режим — это не режим непобедимого человека, это режим, когда ярость настолько застилает глаза, что ты не можешь думать рационально. Против нас люди, которых избавили от «химеры» совести, — говорит аналитик.

По его мнению, разрушить тоталитарную систему можно только внешним воздействием, причем, не обязательно военным:

— Система, которая выстроена, — это опоздавший тоталитаризм, который пытается сейчас «закатывать в асфальт» любые ростки даже не сопротивления, а просто-напросто инакомыслия. Такого рода режимы, уничтожившие любую ресурсную базу инакомыслия внутри, очень устойчивы.

Единственным поражением таких режимов в истории, было внешнее поражение, и не обязательно военное. Это может быть экономическое поражение, как, например, с Советским Союзом.

Когда говорят, что не было случая успешного воздействия санкций, я все время говорю об опыте Советского Союза. Когда после Афганистана было введено эмбарго на поставку труб большого диаметра, по которым в СССР шел газ. Понадобилось совсем немного времени, чтобы Горбачев понял: надо затевать перестройку.