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Глава МИД Беларуси: мы и сейчас готовы садиться за стол переговоров с любым нашим партнёром

12.07.2021 14:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь собирается выработать более активную стратегию продвижения экономических интересов в Азии, а принцип многовекторности остается для нашей страны актуальным, даже несмотря на непростые отношения с некоторыми из партнеров. Об этом рассказал Владимир Макей во время интервью российскому телеканалу RT, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей отметил, что даже в условиях, когда со стороны Запада активно инициируются жесткие ограничительные меры в отношении Беларуси, наша страна готова к переговорам с любым из партнеров. Дипломат подчеркнул: Беларусь не идет на эскалацию первой, а лишь отвечает на меры со стороны других стран.

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Глава МИД Беларуси: мы и сейчас готовы садиться за стол переговоров с любым нашим партнёром

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы всегда говорили, что мы заинтересованы в диалоге. Мы всегда лишь отвечали на те рестриктивные меры, которые наши партнеры предприняли по отношению к Беларуси. Мы и сейчас готовы садиться за стол переговоров с любым нашим партнером, который изъявит желание на сей счет.

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь собирается выработать более активную стратегию продвижения экономических интересов в Азии, а принцип многовекторности остается для...
 
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