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Владимир Макей об открытии авиарейсов в Крым: мы должны учитывать аспекты, связанные с возможными санкциями

12.07.2021 14:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь собирается выработать более активную стратегию продвижения экономических интересов в Азии, а принцип многовекторности остается для нашей страны актуальным, даже несмотря на непростые отношения с некоторыми из партнеров. Об этом рассказал Владимир Макей во время интервью российскому телеканалу RT, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время интервью журналист RT затронул тему возможного открытия прямых белорусских авиарейсов в Крым. По мнению Владимира Макея, прежде всего этот вопрос нуждается в экономической оценке.

Владимир Макей об открытии авиарейсов в Крым: мы должны учитывать аспекты, связанные с возможными санкциями

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Крым это действительно прекрасная территория. Прекрасное место для отдыха. Как вы знаете, у нас там есть и санаторий в Мисхоре, куда активно приезжают не только граждане Беларуси, но и граждане России. Поэтому в целом как таковых запретов не существует. Но, что касается сути вашего вопроса, то я должен сказать, что надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято. Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены в отношении Беларуси.

Затрагивалась и тема отношений с соседними странами, в том числе с Украиной. Владимир Макей прокомментировал недавнее поручение Александра Лукашенко о перекрытии границы с южным соседом. Министр подчеркнул, что речь идет о предотвращении незаконного трафика и проникновения на нашу территорию преступных групп. Для обычных граждан, в том числе туристов границы остаются открытыми.

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь собирается выработать более активную стратегию продвижения экономических интересов в Азии, а принцип многовекторности остается для...
 
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