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Владимир Макей об открытии авиарейсов в Крым: мы должны учитывать аспекты, связанные с возможными санкциями
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь собирается выработать более активную стратегию продвижения экономических интересов в Азии, а принцип многовекторности остается для нашей страны актуальным, даже несмотря на непростые отношения с некоторыми из партнеров. Об этом рассказал Владимир Макей во время интервью российскому телеканалу RT, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время интервью журналист RT затронул тему возможного открытия прямых белорусских авиарейсов в Крым. По мнению Владимира Макея, прежде всего этот вопрос нуждается в экономической оценке.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Затрагивалась и тема отношений с соседними странами, в том числе с Украиной. Владимир Макей прокомментировал недавнее поручение Александра Лукашенко о перекрытии границы с южным соседом. Министр подчеркнул, что речь идет о предотвращении незаконного трафика и проникновения на нашу территорию преступных групп. Для обычных граждан, в том числе туристов границы остаются открытыми.
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Владимир Макей об открытии авиарейсов в Крым: мы должны учитывать аспекты, связанные с возможными санкциями
Новости Беларуси. Беларусь собирается выработать более активную стратегию продвижения экономических интересов в Азии, а принцип многовекторности остается для...
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