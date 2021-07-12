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Политсовет ОГП потребовал от властей прекратить репрессии

12.07.2021 14:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Политсовет Объединенной гражданской партии (ОГП) требует от властей прекратить «произвольные задержания, похищения людей, фабрикацию дел и репрессии» в отношении белорусов.

Политсовет ОГП потребовал от властей прекратить репрессии
Фото: b-g.by

Как отмечается в распространенном 12 июля заявлении партии, «в местах заключения уже находятся около трех тысяч человек, осужденных и удерживаемых по политическим мотивам», в том числе заместитель председателя ОГП Александр Кабанов, члены политсовета Сергей Ольшевский и Леонид Судаленко, а также активист партии Владимир Непомнящих, передает БелаПАН.

Также по истечении 72 часов с момента задержания на свободу не вышли члены партии, гомельские активисты Василий Поляков и Илья Миронов. Полякова задержали утром 8 июля. Во время обыска у него изъяли средства связи и информационные носители. Позже ему предъявили уголовную статью, связанную с терроризмом, говорится в заявлении ОГП.

«Идет очередная волна арестов, террор продолжается. Политсовет ОГП требует прекратить произвольные задержания, похищения людей, фабрикацию дел, репрессии и террор в отношении собственного народа, поскольку это обостряет конфликт в обществе и ведет к ухудшению ситуации во всех сферах жизни страны. Политсовет ОГП заявляет, что вместо попыток уничтожения гражданского общества режиму необходимо искать мирный выход из политического кризиса», — подчеркивается в заявлении партии.

 
 
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Политсовет Объединенной гражданской партии (ОГП) требует от властей прекратить «произвольные задержания, похищения людей, фабрикацию дел и репрессии» в отношении...
 
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