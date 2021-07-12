МНС рассказало, как блогеры должны платить налоги

Министерство по налогам и сборам направило в адрес налоговых инспекций письмо, в котором объяснило, как должны платить налоги граждане, которые ведут блоги и получают от этого доход.





Обязанность, о которой иногда забывают

В письме № 3-2-7/01467 от 1 июля 2021 года МНС напоминает, что обязанность платить распространяется на всех физических лиц в Беларуси.

В том числе платить налоги должны граждане, которые имеют собственные блоги на различных интернет-платформах (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и других) и получают доходы от этой деятельности.

Например, от размещения рекламы в блоге, продажи своих услуг через него (например, платных курсов, уроков, тренингов и вебинаров), монетизации блога, в результате дарения, в виде пожертвований (донатов).

Есть разница, от кого блогер получил доход

Для физлиц, которые признаются налоговыми резидентами, объектом обложения подоходным налогом являются доходы, которые они получили от источников в Беларуси или за ее пределами, отмечают в МНС.

Тогда как белорусские организации и ипэшники, от которых физлицо получил доходы, признаются налоговыми агентами. Именно они обязаны исчислить, удержать у физлица и перечислить в бюджет сумму подоходного налога с выплачиваемого дохода.

Таким образом, уточняет МНС, если блогер получает доходы от белорусских организаций и ипэшников, то налогообложением таких доходов занимаются налоговые агенты, которые являются источниками этих выплат.

Если же блогер — налоговый резидент в течение календарного года получает доход в Беларуси или за ее пределами от иностранных физических лиц, организаций и ипэшников, то такие доходы облагаются подоходным налогом по ставке 13%.

Основанием для этого служит налоговая декларация (расчет) по подоходному налогу с физических лиц.

Этот документ блогер обязан представить в налоговый орган не позднее 31 марта года, который следует за истекшим календарным годом.

Когда доход дарением не является…

В случае если блогер получает от пользователей доходы в виде денежных средств (оплаты товаров) в качестве пожертвований, за что пользователи получают бесплатный доступ к контенту блогера — физического лица, доход блогера дарением не является.

В МНС это объясняют тем, что пользователи получают доступ к контенту только после того, как заплатят за его просмотр.

А значит, доход блогера — налогового резидента облагается подоходным налогом без применения льгот, которые предусмотрены пунктами 22, 23, 29 и 30 статьи 208 Налогового кодекса.

Когда блогер считается предпринимателем?

Если блогер занимается размещением рекламы на постоянной основе (доходы, получены более чем от одного источника), то такая деятельность может быть признана предпринимательской. Поэтому блогер должен платить налоги по соответствующему режиму налогообложения, напоминает МНС.

Если же доходы от размещения рекламы получены в течение календарного года только от одного источника (например, от одной белорусской организации либо от YouTube за размещение контекстной рекламы), то такие доходы облагаются налогами в порядке, установленном статьями 216 либо 219 НК соответственно.

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