ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Могилеве с поличным задержаны оптовые сбытчики наркотика

12.07.2021 15:01 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного наркоконтроля совместно с коллегами из Могилева задержали молодых людей, поставлявших крупные партии психотропных веществ в Беларусь. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

22-летнего жителя Чаусского района и его 20-летнюю сообщницу оперативники задержали с поличным на съемной квартире в Могилеве. При себе у них было 2 кг особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.

Установлено, что психотроп приобретался на территории Российской Федерации для дальнейшей реализации мелкооптовыми партиями в Беларуси. Один из покупателей также был задержан в Могилевской области. 25-летний гражданин Туркменистана, студент одного из столичных вузов, пытался приобрести у фигурантов 1 кг альфа-PVP для последующей реализации.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22-летнего жителя Чаусского района и его 20-летнюю сообщницу оперативники задержали с поличным на съемной квартире в Могилеве. При себе у них было 2 кг особо опасного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Onliner адключыў камэнтары пад навінамі: «Сытуацыя зьмянілася»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by