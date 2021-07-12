В Могилеве с поличным задержаны оптовые сбытчики наркотика

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного наркоконтроля совместно с коллегами из Могилева задержали молодых людей, поставлявших крупные партии психотропных веществ в Беларусь. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

22-летнего жителя Чаусского района и его 20-летнюю сообщницу оперативники задержали с поличным на съемной квартире в Могилеве. При себе у них было 2 кг особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.

Установлено, что психотроп приобретался на территории Российской Федерации для дальнейшей реализации мелкооптовыми партиями в Беларуси. Один из покупателей также был задержан в Могилевской области. 25-летний гражданин Туркменистана, студент одного из столичных вузов, пытался приобрести у фигурантов 1 кг альфа-PVP для последующей реализации.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.-0-