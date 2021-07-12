Двое оршанцев приговорены к лишению свободы за незаконную охоту

Источник материала: БелТА

12 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Горецкого района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении двоих жителей Орши, которым инкриминирована незаконная охота с использованием механического наземного транспортного средства. Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Как установлено, двое мужчин в ночь с 27 на 28 февраля 2021 года в охотничьих угодьях ГЛХУ "Горецкий лесхоз", неподалеку от деревни Клин, при помощи установленной на автомобиле фары-искателя в запрещенное время и в запрещенном месте выслеживали диких животных, обитающих в условиях естественной природы. После обнаружения на сельскохозяйственном поле взрослой особи самца косули европейской один из участников из салона автомобиля убил животное выстрелом из охотничьего карабина. После этого обвиняемые погрузили тушу косули в багажник машины и попытались скрыться, однако были задержаны сотрудниками милиции.

В результате противоправных действий окружающей среде причинен вред на сумму свыше Br3 тыс., которую обвиняемые, признав свою вину, возместили в полном объеме.

"С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Горецкого района постановил обвинительный приговор. Одному из участников незаконной охоты назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с лишением права на охоту в течение 5 лет со штрафом в размере 70 базовых величин. Другому - лишение свободы на срок 2 года с лишением права на охоту в течение 5 лет со штрафом в размере 50 базовых величин. В отношении обоих обвиняемых применена отсрочка исполнения основного наказания на срок 2 года, а также возложена обязанность выполнить общественно-полезные работы в объеме 100 часов", - отметили в службе информации.

Одновременно суд применил специальную конфискацию к автомобилю одного из осужденных как средству совершения преступления.

Приговор вступил в законную силу.-0-