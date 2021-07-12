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С ростом температур участились случаи гибели на воде. За неделю в Беларуси утонули 30 человек

12.07.2021 15:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси сохраняется жаркая погода. Синоптики предупредили об оранжевом уровне опасности. Температура воздуха в некоторых районах приблизится к рекордным значениям. Местами столбики термометров достигнут +35 °C, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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С ростом температур участились случаи гибели на воде. За неделю в Беларуси утонули 30 человек

С ростом температур участились случаи гибели на воде. За прошедшую неделю в Беларуси утонули 30 человек. 23 несчастных случая пришлись на прошедшие выходные. Из-за жары в 79 районах страны действуют запреты и ограничения на посещение лесов.

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Новости Беларуси. В Беларуси сохраняется жаркая погода. Синоптики предупредили об оранжевом уровне опасности. Температура воздуха в некоторых районах...
 
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