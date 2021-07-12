ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Индии от ударов молнии погибли 20 человек. Семьям жертв выплатят компенсации

12.07.2021 15:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Индии. В Индии от ударов молнии погибли 20 человек, в том числе дети. Еще десятки жителей пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии от ударов молнии погибли 20 человек. Семьям жертв выплатят компенсации

Большинство несчастных случаев с летальным исходом произошло в штате Раджастан. Около 30 человек фотографировались под дождем на вершине башни, когда в них ударила молния. Многие скончались на месте, некоторые, пытаясь спастись, прыгали на землю и в результате получили травмы.

В Индии от ударов молнии погибли 20 человек. Семьям жертв выплатят компенсации

Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Семьям жертв выплатят компенсации. От ударов молний в Индии ежегодно погибают десятки человек. По некоторым данным, с 2004 года жертвами природного явления стали около двух тысяч жителей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Индии. В Индии от ударов молнии погибли 20 человек, в том числе дети. Еще десятки жителей пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Архиепископ Кондрусевич: Кризис, который мы сейчас переживаем, - результат попрания основополагающего христианского принципа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by