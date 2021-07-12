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«Нас связывает общая история». Владимир Макей высказался об отношениях с Россией
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь собирается выработать более активную стратегию продвижения экономических интересов в Азии, а принцип многовекторности остается для нашей страны актуальным, даже несмотря на непростые отношения с некоторыми из партнеров. Об этом рассказал Владимир Макей во время интервью российскому телеканалу RT, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава белорусского МИДа отметил, что сейчас наша страна поддерживает торговые связи со 170 государствами мира. И главная задача – прийти к сбалансированным отношениям по всем направлениям.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Но в то же время мы же не можем отказаться и от сотрудничества с такими странами, как Китай, Индия. Хорошие перспективы у нас рисуются на Африканском континенте. И сейчас мы работаем над тем, чтобы выработать новую, более активную стратегию продвижения наших интересов со странами Азии.
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Новости Беларуси. Беларусь собирается выработать более активную стратегию продвижения экономических интересов в Азии, а принцип многовекторности остается для...
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