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На досрочных парламентских выборах в Молдове лидирует пропрезидентская партия Майи Санду

12.07.2021 15:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Молдовы. На досрочных парламентских выборах в Молдове побеждает пропрезидентская партия. По результатам подсчета практически всех бюллетеней политическая сила «Действие и солидарность» Майи Санду набирает более 52,5 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На досрочных парламентских выборах в Молдове лидирует пропрезидентская партия Майи Санду

На втором месте с результатом 27 % избирательный блок коммунистов и социалистов. Получив большинство мандатов, партия Санду сможет самостоятельно сформировать правительство и, как итог, принимать любые решения. Политический курс Молдовы теперь, очевидно, изменится. Партия «Действия и солидарности», как и сама президент Санду, известна своими прозападными взглядами. Они продвигают идею сближения Молдовы с ЕС и НАТО.

 
 
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Новости Молдовы. На досрочных парламентских выборах в Молдове побеждает пропрезидентская партия. По результатам подсчета практически всех бюллетеней...
 
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