Архиепископ Кондрусевич: Кризис, который мы сейчас переживаем, - результат попрания основополагающего христианского принципа

По его словам, будущее зависит от выбора: «хотим мы изменить свою духовную жизнь на лучшую или выбираем жизнь в грехе», передает БелаПАН.





«Общественно-политический кризис, который мы сейчас переживаем, это результат нашей греховной жизни и попрания основополагающего христианского принципа "Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы тебе делали.





Поэтому в нашей общественной жизни мы не можем оставаться молчаливыми свидетелями греха и несправедливости, и, пользуясь социальным учением костела, должны путем обращения, прощения и примирения стремиться к мирному разрешению переживаемого кризиса», — цитирует иерарха портал Римско-католического костела в Беларуси.





Именно к этому, считает Кондрусевич, призывает в своей поэзии Янка Купала.





Архиепископ напомнил, что главным заданием костела сейчас является объявленная святым папой Яном Павлом II «новая евангелизация» — провозглашение истины Евангелия современными методами. Так, например, во время Синода епископов 2012 года особое внимание было обращено на культуру, искусство и литературу в деле передачи Евангелия.





«Это хорошо понимал наш знаменитый земляк Янка Купала: белорус по происхождению, католик по крещению и поэт по призванию. <...> Он оставил после себя богатое художественное наследие, имеющее не только литературное значение, но и духовно-евангелизаторское, — отметил Кондрусевич. — В его произведениях воплощены духовные устремления человека и высокие моральные качества, а также право руководствоваться в своих поступках собственным выбором, желание найти справедливость».





Купаловский фест традиционно проводится в июле при костеле, где был крещен Янка Купала, по инициативе радошковичского настоятеля ксендза-каноника Юрия Быкова в сотрудничестве с Государственным литературным музеем Янки Купалы.