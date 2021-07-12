







сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов. Уголовное дело возбуждено из-за видео, размещённого в одном из глубокских телеграм-каналов. По мнению милиционеров, там якобы содержатся высказывания, призывающие к насильственным действиям в адрес силовиков,пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.





Подозреваемым по уголовному делу Лупача сделал начальник Глубокского районного отдела Следственного комитета подполковник Сергей Пликат. Он решил задержать журналиста. Дмитрия Лупача привезли в Глубокое из санатория, он трое суток пробыл за решёткой. По месту жительства прошёл обыск.