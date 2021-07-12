ЕС может приостановить выдачу виз для белорусов

Источник материала: Салiдарнасць

Причиной является увеличивающийся поток нелегальных мигрантов через белорусско-литовскую границу.

Из-за потока мигрантов с территории Беларуси Евросоюз может рассмотреть вопрос о приостановке выдачи виз белорусам. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на внеочередном совместном заседании комитетов Европарламента по иностранным делам.

— Я отвечаю за визовую политику и могу сказать, что ЕС готов принять меры по приостановке визового режима для белорусов в этой ситуации, — сказала Йоханссон.

При этом она уточнила, что необходимо рассмотреть вопрос о непрекращении контактов с обычными людьми и беженцами из самой Беларуси.

В этом году литовские власти задержали на границе с Беларусью почти 1700 мигрантов , что в 20 раз больше, чем в прошлом году. Многие из нелегалов приехали из стран Ближнего Востока и Африки.

Читайте также Литва призвала Евросоюз ввести 5-й пакет санкций против режима в Беларуси