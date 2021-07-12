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ЕС может приостановить выдачу виз для белорусов

12.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Причиной является увеличивающийся поток нелегальных мигрантов через белорусско-литовскую границу.

Из-за потока мигрантов с территории Беларуси Евросоюз может рассмотреть вопрос о приостановке выдачи виз белорусам. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на внеочередном совместном заседании комитетов Европарламента по иностранным делам.

— Я отвечаю за визовую политику и могу сказать, что ЕС готов принять меры по приостановке визового режима для белорусов в этой ситуации, — сказала Йоханссон.

При этом она уточнила, что необходимо рассмотреть вопрос о непрекращении контактов с обычными людьми и беженцами из самой Беларуси.

В этом году литовские власти задержали на границе с Беларусью почти 1700 мигрантов, что в 20 раз больше, чем в прошлом году. Многие из нелегалов приехали из стран Ближнего Востока и Африки.

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Причиной является увеличивающийся поток нелегальных мигрантов через белорусско-литовскую границу.
 
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