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ЕС может приостановить выдачу виз для белорусов
12.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Причиной является увеличивающийся поток нелегальных мигрантов через белорусско-литовскую границу.
Из-за потока мигрантов с территории Беларуси Евросоюз может рассмотреть вопрос о приостановке выдачи виз белорусам. Об этом
— Я отвечаю за визовую политику и могу сказать, что ЕС готов принять меры по приостановке визового режима для белорусов в этой ситуации, — сказала Йоханссон.
При этом она уточнила, что необходимо рассмотреть вопрос о непрекращении контактов с обычными людьми и беженцами из самой Беларуси.
В этом году литовские власти
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Причиной является увеличивающийся поток нелегальных мигрантов через белорусско-литовскую границу.
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