Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего в Минске

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту гибели рабочего в Минске возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, вечером 29 июня в производственном помещении, расположенном на ул.Долгобродской, при проведении штукатурных работ каркасной панели массой более 2,5 т произошло опрокидывание ее элемента с гидравлического подъемного стола на мужчину. От полученных телесных повреждений минчанин скончался на месте происшествия.

На место выбывала следственно-оперативная группа. Следователями совместно с представителями управления Государственного комитета судебных экспертиз по городу Минску, Департамента государственной инспекции труда и МЧС проведен осмотр места происшествия. Изъята документация по охране труда и технике безопасности. Назначен ряд необходимых экспертных исследований, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.

Установлено, что 31-летний мужчина выполнял работы, не имея заключенного трудового договора, договора подряда, а также каких-либо гражданско-правовых отношений с организацией. Очевидец произошедшего, 46-летний минчанин, также работал на этом объекте без официального трудоустройства.

Партизанский (Минска) районный отдел Следственного комитета по факту происшествия возбудил уголовное дело по ч.2 ст.306 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Следователи выясняют причины и условия, приведшие к смертельному травмированию.

УСК по городу Минску напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения законодательства по охране труда, ведь именно это залог безопасного производственного процесса.-0-