ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомеле задержали мужчину с пакетом марихуаны

12.07.2021 15:35 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

12 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанина задержали с пакетом марихуаны, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Оперативники наркоконтроля при поддержке бойцов ОМОН УВД задержали 33-летнего мужчину, у которого изъяли пакет с веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза показала: изъятое - марихуана весом свыше 170 г.

Сотрудники наркоконтроля установили место произрастания наркозелья. Принимаются меры по уничтожению плантации конопли.

Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств. Мужчина помещен в ИВС.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оперативники наркоконтроля при поддержке бойцов ОМОН УВД задержали 33-летнего мужчину, у которого изъяли пакет с веществом растительного происхождения....
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕС может приостановить выдачу виз беларусам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by