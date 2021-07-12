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В Гомеле задержали мужчину с пакетом марихуаны
Источник материала: БелТА
12 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанина задержали с пакетом марихуаны, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.
Оперативники наркоконтроля при поддержке бойцов ОМОН УВД задержали 33-летнего мужчину, у которого изъяли пакет с веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза показала: изъятое - марихуана весом свыше 170 г.
Сотрудники наркоконтроля установили место произрастания наркозелья. Принимаются меры по уничтожению плантации конопли.
Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств. Мужчина помещен в ИВС.-0-
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Оперативники наркоконтроля при поддержке бойцов ОМОН УВД задержали 33-летнего мужчину, у которого изъяли пакет с веществом растительного происхождения....
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