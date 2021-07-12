Первый энергоблок БелАЭС передумал работать

Источник материала: АФН

Первый энергоблок БелАЭС 132 июля был отключен от сети автоматической защитой генератора, сообщает Минэнерго РБ.

«В соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки. Радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась», - сказано в сообщении.

После установки и устранения причин отключения электрогенератора планируется снова включить энергоблок в работу.