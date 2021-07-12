В Беларуси впервые нашли редчайший гриб - по жуткому запаху

Оnliner.by Оказалось, это первая подтвержденная в Беларуси находка редчайшего гриба, который занесен в Красные книги большинства стран. Белорусские микологи намерены собрать образцы, чтобы добавить его в свою коллекцию, и гадают, как его споры могли попасть в Беларусь, пишет





Удивительная история началась с того, что в редакцию написала читательница Анастасия, приложив фото чего-то, меньше всего похожего на привычный гриб. Оказалось, в выходные девушка нашла на своей даче под Заславлем очень странный гриб, похожий на осьминога.





— Гриб нашла по жуткому запаху недалеко от участка, изначально думала, что ушла в последний путь какая-то кошка или собака. В кустах и искала нечто подобное, но нашла что-то красное и непонятное, ужасно пахнущее и явно живое, — рассказывает Анастасия. — Всей семьей начали гуглить и определили, что это гриб «Пальцы дьявола». Раньше никогда ничего подобного не встречали. Информации о том, встречается ли такой гриб в Беларуси, мы не нашли, поэтому поняли, что обязаны поделиться этой находкой для того, чтобы хотя бы зафиксировать его существование.





Onliner обратился в лабораторию микологии Института экспериментальной ботаники при НАН Беларуси, чтобы понять, что это за гриб и как он попал в Беларусь. Оказалось, речь идет о Clathrus archeri, грибах семейства весёлковые (в народе их называют «Пальцы дьявола»). Микологи удивились находке: никогда до этого в Беларуси их не видели. Такие грибы даже в естественной среде — субтропиках — далеко не самое распространенное растение. Но иногда бывают исключения: так, в 2019 году его впервые нашли в Великобритании, а в прошлом году — в Украине.





— В Беларуси это первая подтвержденная находка, поэтому мы хотим получить гербарный образец и исследовать его. Может, больше и не представится такая возможность, — говорит Анна Антонович, младший научный сотрудник лаборатории. — Были данные о том, что этот гриб в 60-е годы уже видели в Беларуси, но это только устное сообщение, не подтвержденное гербарием.





Гриб не ядовит, но несъедобен. При употреблении в пищу человеку гарантировано расстройство желудка и кишечника, говорят ученые.





— Как он попал в Беларусь, вопрос очень сложный, ведь даже в Европе он очень редок и практически во всех странах занесен в Красные книги. Можно предположить, что его споры принесли насекомые или птицы. Однако поскольку неподалеку находится оживленная автомобильная трасса, то не исключено, что споры были завезены именно на транспорте, откуда их успешно перенесло ветром ближе к деревне, где они и проросли.





Сам гриб живет совсем недолго, буквально пару дней, но мицелий под ним может уходить в землю на десятки километров, поэтому грибница будет жить и дальше, если сохранится такая же окружающая среда.





— Плодовые тела, или то, что и называют грибом в бытовом плане, у веселковых отмирают достаточно быстро, зачастую живя до 2—3 дней максимум. Но если говорить научным языком, то под грибом имеется в виду мицелий, его истинное тело, и он все еще продолжает жить, — поясняет Анна Антонович.





Специалист-миколог, преподаватель Витебского государственного университета Павел Колмаков добавляет, что причиной прорастания такого редкого гриба может быть очень жаркое и сухое лето в Беларуси.





— Ареал распространения грибов просто огромный: их споры могут подниматься в стратосферу и распространяться на тысячи километров. Прорастать они будут там, где есть благоприятная для них среда, — объясняет миколог. — Сейчас очень жаркая и сухая погода, поэтому у нас могут появляться растения, ранее не характерные для этой местности.





Гриб Clathrus archeri из той же группы, что и веселка обыкновенная — другой краснокнижный гриб Беларуси, который растет около широколиственных пород — чаще всего дубов и кленов. Споры веселковых часто приносит в почву сам человек, и, если они проросли на огороде, значит, дело может быть в хозяйственной деятельности, например землю удобрили навозом со спорами.





Его запах также привлекает мух, которые помогают разносить споры. Молодая веселка обыкновенная не ядовита, ее иногда применяют в настойках и даже едят в сыром виде.





К слову, название у обыкновенной веселки из той же оперы — «Яйцо ведьм», ее с давних пор используют в приворотах. Чтобы изучить образец, микологи попросили выкопать гриб и привезти его в Академию наук.



