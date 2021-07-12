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Onliner отключает комментарии - стало сложно отличить "законное" от "экстремистского"

12.07.2021 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Onliner принял решение отключить комментарии

 
"На Onliner с конца осени прошлого года работала премодерация. Мы тщательно следили за тем, чтобы в комментариях не нарушалось законодательство. Наши модераторы ежедневно прочитывали десятки тысяч сообщений и моментально публиковали их на сайте. Это был честный и открытый «срез настроений». Мы благодарны всем нашим читателям и гордимся, что смогли создать самую активную площадку для обмена мнениями в стране. Но ситуация изменилась.

В последнее время в Беларуси был принят ряд законов, которые максимально ужесточают ответственность за публикацию «незаконного» контента. При этом границы между «законным» и «экстремистским» мнением зачастую сложно определить даже профессиональному юристу. К сожалению, теперь мы не можем гарантировать безопасность тех, кто высказывается под новостями. Особенно на эмоциях. А повестка такая, что по-другому, бывает, и не получается.

Речь идет о возможных уголовных статьях. И чего скрывать, о нашей безопасности тоже. Взвесив все за и против, мы приняли непростое решение — отключить комментарии в новостной части сайта. «Форум» при этом — в строю.

Onliner продолжает работать в Беларуси и для белорусов. Мы будем, как и прежде, писать новости и статьи, делать видео и подкасты, рассказывая о важном. Оставайтесь, пожалуйста, с нами!", - говорится в заявлении издания.
 
Теги: Новости
 
 
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