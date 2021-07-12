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Интеллектуальная собственность как ценность вашей компании. Бесплатный вебинар для бизнеса

12.07.2021 15:51 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Интеллектуальная собственность как ценность вашей компании. Бесплатный вебинар для бизнеса

«Про бизнес» и Всемирный банк в Беларуси продолжают серию полезных вебинаров для малого и среднего бизнеса. Следующий вебинар «Как интеллектуальная собственность может создать ценность для вашего
бизнеса» состоится 28 июля в 17:00.

Вебинар будет посвящен вопросам интеллектуальной собственности (ИС) и поможет участникам лучше понять, как превратить ее в дополнительный ресурс для компании. Вместе с приглашенным экспертом рассмотрим конкретные случаи использования интеллектуальной собственности для развития бизнеса, а также обсудим, какие средства защиты прав на ИС доступны сегодня для компаний и предпринимателей.

Интеллектуальная собственность как ценность вашей компании. Бесплатный вебинар для бизнеса

Эксперт вебинара

Интеллектуальная собственность как ценность вашей компании. Бесплатный вебинар для бизнеса
Питер Линдхольм
Генеральный директор «Lindholm-Consult» (Франция), консультант в области инновационных систем с более чем 20-летним опытом

Работал на рынках большинства европейских стран, а также в регионе ЕЦА (Россия, Казахстан, Беларусь, Узбекистан), Южной Америке и Корее. Сейчас является советником по инновациям Всемирного банка.

Питер Линдхольм выступает экспертом в сфере коммерциализации науки, передачи технологий и финансирования инноваций. За свою карьеру он запустил 8 стартапов, стал коучем для сотен предпринимателей, работал с различными организациями над запуском сетей венчурных акселераторов в области технологий. Он также выступает в качестве бизнес-ангела для техностартапов.

Продолжительность вебинара составит около 90 минут.

Вебинар пройдет на платформе Zoom с синхронным переводом.

Соорганизатор проекта:

Интеллектуальная собственность как ценность вашей компании. Бесплатный вебинар для бизнеса

 
 
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«Про бизнес» и Всемирный банк в Беларуси продолжают серию полезных вебинаров для малого и среднего бизнеса. Следующий вебинар «Как интеллектуальная...
 
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