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Лучшие «танкисты» Беларуси поборются за победу в чемпионате по World of Tanks Blitz

12.07.2021 15:51 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Лучшие «танкисты» Беларуси поборются за победу в чемпионате по World of Tanks Blitz

Сегодня стартовала регистрация на Чемпионат Беларуси по World of Tanks Blitz –популярному танковому шутеру для мобильных устройств. Чемпионат пройдет под эгидой Белорусской ассоциации компьютерного спорта и при поддержке компании-разработчика Wargaming. Желающие побороться за победу и разделить призовой фонд в размере 3000 рублей могут зарегистрироваться для участия в событии по ссылке. А с регламентом турнира можно ознакомиться здесь.

Регистрация на чемпионат продлится с 12 по 18 июля, сразу же после чего стартуют отборочные игры: они пройдут с 19 по 25 июля в онлайн-режиме. Участники же финальных боев встретятся не только в виртуальном пространстве, но и лицом к лицу – в офлайн-формате, чтобы определить победителя Чемпионата Беларуси по WoT Blitz.

«World of Tanks Blitz – один из самых популярных в мире танковых симуляторов для мобильных устройств и в то же время один из самых узнаваемых брендов, созданных в Беларуси. Поэтому вдвойне приятно проводить эксклюзивные локальные ивенты по вселенной этой игры, ориентированные именно на белорусское коммьюнити. Для Белорусской ассоциации компьютерного спорта это прежде всего способ продемонстрировать, что в нашей стране много не просто поклонников World of Tanks Blitz, но и игроков самого высокого уровня – которых мы, безусловно, рады будем увидеть в числе участников», – отметили в пресс-службе Белорусской ассоциации компьютерного спорта.

Большой игровой опыт – одно из ключевых требований к потенциальным участникам чемпионата: необходимым условием является наличие у них танков 10 уровня (самого высокого из существующих).

Среди других требований к участникам – белорусское гражданство и проживание на территории страны. Игра будет вестись командами 5х5 игроков. По правилам чемпионата, каждая команда имеет право заявить в своем составе по два запасных участника.

Борьба за чемпионский титул развернется по системе от 2 до 5 побед на картах «Форт», «Рудники», «Эль-Аламейн», «Карьеры», «Жемчужный город». Выбор конкретной карты и требуемое количество побед зависит от стадии турнира.

За расписанием матчей и новостями чемпионата можно следить в группе VOKA Gaming в социальной сети Вконтакте. А видеосервис VOKA по традиции предоставит всем поклонникам игры возможность наблюдать за ходом финала по онлайн-трансляции.

 
Теги: Новости
 
 
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Сегодня стартовала регистрация на Чемпионат Беларуси по World of Tanks Blitz –популярному танковому шутеру для мобильных устройств. Чемпионат пройдет под эгидой...
 
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