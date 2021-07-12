Минздрав сообщил, когда иностранцы смогут приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19

Иностранные граждане смогут приехать в Беларусь для вакцинации против COVID-19 с 15 июля 2021 года по 31 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.





Для этого, отмечает ведомство, установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь, временного пребывания и выезда иностранцев. Для вакцинации на территории страны гражданам других государств необходимо зарегистрироваться на сайте vaccination.by, оставить заявку и получить подтверждение.

В Минздраве отметили, что въезд в Беларусь иностранного гражданина возможен не ранее двух дней до подтвержденной даты вакцинации и не позднее указанной даты. Срок безвизового посещения не должен превышать пять суток со дня въезда.

При пересечении госграницы Беларуси иностранному гражданину необходимо представить действительные документы для выезда за границу, а также оригинал или копию медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, выполненного методом ПЦР не позднее трех суток до даты пересечения границы.

Вакцинация иностранцев будет проводиться с использованием комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). После проведения двух этапов вакцинации будет выдаваться сертификат, подтверждающий проведение прививок.

Как сообщалось, 1 июля Александр Лукашенко подписал указ № 251, который позволяет гражданам 73 государств получить возможность без визы приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19. Указ определяет порядок приезда, пребывания и выезда иностранцев.

Тогда же замминистра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко отметил, что «Минздрав получает много обращений от иностранцев, которые просят предоставить им возможность привиться «Спутником V». «Мы лишь удовлетворяем этот запрос», — подчеркнул он.

Вакцинацию иностранных граждан от COVID-19 планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Минздравом. На данный момент в списке 82 учреждения здравоохранения.

Ориентировочная сумма за введение двух компонентов вакцины составит от 130 до 150 рублей.

Прибыть в Беларусь граждане могут на авиа-, железнодорожном и автомобильном транспорте.

По данным Минздрава, первую дозу вакцины против COVID-19 получили 1,09 млн белорусских граждан, из них более 705,2 тыс. — прошли полный курс вакцинации.

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