ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЕАБР: годовая инфляция может быть на уровне 9%

12.07.2021 16:05 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Согласно базовому сценарию ЕАБР, годовая инфляция сохранится выше 9% на протяжении большей части текущего года и замедлится до 8,7% в декабре. Об этом говорится в последних макроэкономических итогах от группы главного экономиста Евразийского банка развития (ЕАБР) и Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Евгения Винокурова.

ЕАБР: годовая инфляция может быть на уровне 9%

При этом эксперты банка оценивают как существенные «риски формирования инфляции в Беларуси на более высоком уровне». Свой прогноз они связывают с  «неопределенностью последствий ограничительных мер США, ЕС и Великобритании».

Специалисты напоминают, что инфляция в Беларуси в июне достигла 9,9% год к году (9,4% в мае). «На ускорение роста цен в стране продолжают оказывать воздействие внешние факторы: повышение стоимости сырьевых товаров в мире, затруднения в цепочках поставок и увеличение инфляции в России», — отмечают в ЕАБР.

В базовом сценарии ЕАБР ожидает сохранения годовой инфляции выше 9% на протяжении большей части текущего года и ее замедления до 8,7% в декабре.

Как сообщалось, потребительские цены в Беларуси в июне по сравнению с маем 2021 года выросли на 0,7%, по сравнению с декабрем 2020-го — на 5,8%. В июне по отношению к маю цены на продовольственные товары выросли на 0,5% (с начала года — на 6%, за последние 12 месяцев — на 9,1%), на непродовольственные — на 0,7% (6,3% и 11,6%), на услуги — на 0,9% (5,1% и 9,3%).

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно базовому сценарию ЕАБР, годовая инфляция сохранится выше 9% на протяжении большей части текущего года и замедлится до 8,7% в декабре.
 
Новости дня
Новости разные
 
Во вторник в Беларуси ожидается до +36 градусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by