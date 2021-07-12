ЕАБР: годовая инфляция может быть на уровне 9%

Согласно базовому сценарию ЕАБР, годовая инфляция сохранится выше 9% на протяжении большей части текущего года и замедлится до 8,7% в декабре. Об этом говорится в последних макроэкономических итогах от группы главного экономиста Евразийского банка развития (ЕАБР) и Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Евгения Винокурова.





При этом эксперты банка оценивают как существенные «риски формирования инфляции в Беларуси на более высоком уровне». Свой прогноз они связывают с «неопределенностью последствий ограничительных мер США, ЕС и Великобритании».

Специалисты напоминают, что инфляция в Беларуси в июне достигла 9,9% год к году (9,4% в мае). «На ускорение роста цен в стране продолжают оказывать воздействие внешние факторы: повышение стоимости сырьевых товаров в мире, затруднения в цепочках поставок и увеличение инфляции в России», — отмечают в ЕАБР.

В базовом сценарии ЕАБР ожидает сохранения годовой инфляции выше 9% на протяжении большей части текущего года и ее замедления до 8,7% в декабре.

Как сообщалось, потребительские цены в Беларуси в июне по сравнению с маем 2021 года выросли на 0,7%, по сравнению с декабрем 2020-го — на 5,8%. В июне по отношению к маю цены на продовольственные товары выросли на 0,5% (с начала года — на 6%, за последние 12 месяцев — на 9,1%), на непродовольственные — на 0,7% (6,3% и 11,6%), на услуги — на 0,9% (5,1% и 9,3%).

Подписывайтесь и читайте нас в