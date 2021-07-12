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В рамках четвертого сезона VOKA League состоится турнир по CS:GO

12.07.2021 16:15 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Открыта регистрация желающих принять участие в турнире по игре Counter Strike: Global Offensive, который пройдет с 16 июля по 1 августа 2021 года в рамках четвертого сезона серии киберспортивных состязаний VOKA League. Событие организует VOKA Gaming при поддержке Белорусской ассоциации компьютерного спорта.

К участию в турнире по CS:GO приглашаются участники в возрасте от 16 лет – как уже сформированные команды, так и одиночные игроки, желающие найти для себя подходящий состав. При этом из пяти заявленных членов команды как минимум четверо должны иметь белорусское гражданство.

Групповая стадия турнира пройдет в два этапа: с 16 по 18 июля и с 23 по 25 июля. Игры плей-офф состоятся в период с 28 июля по 1 августа. А 1 августа, в последний день турнира, – гранд-финал, в ходе которого определится победитель. Финальные игры, в отличие от других этапов, будут организованы не в онлайн-, а в LAN-формате с участием зрителей и болельщиков.

Турнир по CS:GO продолжит общую концепцию четвертого сезона VOKA League: как и уже завершившиеся состязания по Dota 2, все его ключевые активности будут выдержаны в комикс-стилистике.

Призовой фонд турнира составит 7 тыс. белорусских рублей. Восемь победителей разделят его следующим образом: команда, занявшая 1 место, получит 2500 рублей, 2 место – 1500 рублей, 3 место – 1000 рублей, 4 место – 800 рублей. Обладатели 5 и 6 мест получат по 400 рублей, а 7 и 8 мест – по 200 рублей в качестве призовых.

Бонусом для команд, занявших первые четыре места в турнирной таблице, станет возможность автоматически принять участие в состязаниях по CS:GO пятого сезона VOKA League – при условии, что в их составе к тому моменту останутся как минимум три из пяти участников нынешнего турнира.

Следить за ходом четвертого сезона VOKA League можно будет на платформе VOKA в разделе «Киберспорт». Игры квалификационного раунда будут выкладываться и комментироваться выборочно, а уже начиная с группового этапа на видеосервисе можно будет посмотреть полноценные стримы всех матчей, включая многокамерную трансляцию гранд-финала.

 
 
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Открыта регистрация желающих принять участие в турнире по игре Counter Strike: Global Offensive, который пройдет с 16 июля по 1 августа 2021 год
 
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