Напомним, ранее российский журналист Алексей Шевченко предполагал, что Грэйовак действительно может продолжить карьеру в минском «Динамо».





«Подтверждаем догадки Алексея Шевченко. По нашей информации, 28-летний центрфорвард входит в сферу интересов клуба из столицы Беларуси. Стороны находятся в стадии переговоров», – сообщает «Хоккейный Бульбаш».





Ранее канадец выступал в НХЛ за «Миннесоту», «Вашингтон» и «Ванкувер». Всего на его счету 84 матча и 15 (12+3) очков в сильнейшей лиге планеты. Большую часть времени он выступал в АХЛ – 340 матчей.