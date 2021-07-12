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ЕС может рассмотреть приостановку выдачи виз гражданам Беларуси

12.07.2021 16:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Коснется это только чиновников или всех граждан, пока неясно.

ЕС может рассмотреть приостановку выдачи виз гражданам Беларуси
Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон допустила рассмотрение вопроса о приостановке выдачи виз гражданам Беларуси. Об этом она сказала на внеочередном совместном заседании комитетов Европейского парламента по иностранным делам и гражданским свободам, юстиции и внутренним делам, посвященному наплыву мигрантов на беларусско-литовской границе.

Йоханссон отметила, что миграционный поток со стороны Беларуси в Литву вырос в 22 раза. По ее словам, основу потока составляют граждане Ирака. Йохансон упомянула беларусские протесты после президентских выборов, неприемлемое насилие в отношении демонстрантов. 

Еврокомиссар отметила ухудшение ситуации после посадки рейса Ryanair. Она обвинила беларусские власти в упрощении передвижения для мигрантов, которые затем направляются в Литву, и связала эти действия с тем, что Вильнюс продолжает поддерживать гражданское общество Беларуси. 

Йоханссон также упомянула заявления беларусского МИДа о приостановке соглашения о реадмиссии.

«Ситуация серьезная. Мы должны продемонстрировать солидарность с Литвой», — сказала она.

Еврокомиссар также проинформировала о действиях Frontex по оказанию помощи пограничным службам Литвы, планах по выделению Вильнюсу финансовой помощи и других мерах поддержки. Она также высказалась за рассмотрение всех возможных инструментов, применимых в этой ситуации.

«Я также отвечаю за визовую политику и могу сказать, что готова рассмотреть меры по приостановке визового режима Беларуси в этой ситуации. Мы, конечно, должны сохранить контакт с простыми людьми Беларуси, но этот вопрос можно рассмотреть», — сказала она.

«Мы должны быть готовы использовать все доступные нам инструменты. Мигранты не должны быть политическим инструментом. Литва должна получить достаточную поддержку от Евросоюза», — добавила она.

Надо отметить, что ранее сообщалось о нежелании Евросоюза приостанавливать действие соглашения об упрощении визового режима с Беларусью даже после соответствующих шагов Беларуси в отношении соглашения о реадмиссии.

Позднее об этом заявила и представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

«Решение приостановить действие соглашения о реадмиссии не предусматривает автоматической приостановки действия соглашения об упрощении визового режима», — сказала она Массрали.
 
 
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Коснется это только чиновников или всех граждан, пока неясно.
 
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