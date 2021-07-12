ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БелАЭС отключена от сети автоматической защитой генератора

12.07.2021 16:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сегодня, 12 июля в 12:57 был отключен первый энергоблок БелАЭС, сообщает пресс-служба Минэнерго Беларуси.

БелАЭС отключена от сети автоматической защитой генератора
"12 июля в 12.57 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора.

В соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки.

Радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась.

Причины отключения электрогенератора устанавливаются. После их устранения энергоблок будет включен в работу", сообщили в Минэнерго.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 12 июля в 12:57 был отключен первый энергоблок БелАЭС, сообщает пресс-служба Минэнерго Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕАБР: годовая инфляция может быть на уровне 9%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by