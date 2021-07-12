БелАЭС отключена от сети автоматической защитой генератора

"12 июля в 12.57 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора.





В соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки.





Радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась.



