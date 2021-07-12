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БелАЭС отключена от сети автоматической защитой генератора
Источник материала: Партизан
Сегодня, 12 июля в 12:57 был отключен первый энергоблок БелАЭС, сообщает пресс-служба Минэнерго Беларуси.
"12 июля в 12.57 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора.
В соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки.
Радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась.
Причины отключения электрогенератора устанавливаются. После их устранения энергоблок будет включен в работу",
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Сегодня, 12 июля в 12:57 был отключен первый энергоблок БелАЭС, сообщает пресс-служба Минэнерго Беларуси.
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