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“Дракон хочет кушать”: Шрайбман о том, что система начнёт пожирать сама себя
Источник материала: UDF
Протесты на улицах могут снова разгореться? / Еврорадио
— Гражданскую войну мне сложно представить, потому что в наше время гражданские войны проходят по каким-то линиям раскола в обществе: чувствительного раскола географического, раскола этнического, раскола религиозного, — рассказывает в эфире
Ситуация со слабым миграционным контролем на белорусско-литовской границе оставляет желать лучшего: литовская сторона ежедневно задерживает минимум несколько десятков мигрантов, пытающихся пересечь границу со стороны Беларуси. Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис даже заявил, что Беларусь ведёт с Литвой гибридную войну. А так ли это?
— “Гибридная война” для каждой страны значит что-то своё, поэтому я не люблю эти ярлыки. Это асимметричные санкции со стороны Беларуси, попытка максимально повысить для Литвы цену её жесткой позиции по Минску, по взаимодействию с белорусским режимом, — продолжает политический аналитик. — И это, на мой взгляд, довольно неперспективно, потому что я не вижу ситуацию, в которой литовские политики говорят, мол, “а давайте-ка мы согласимся, что на Лукашенко не стоит давить, потому что он к нам мигрантов засылает”.
Скорее, реакция будет абсолютно обратной. Во-первых, внутри Литвы голоса, которые выступают за ещё большие санкции против Минска, будут звучать громче. Уже даже литовская оппозиция критикует правительство за мягкость. К тому же будет больше давление Литвы на Евросоюз для введения новых санкций, да и сама Литва может ввести собственные санкции. Недавно литовские евродепутаты говорили, мол, “а чего мы пропускаем белорусские грузы в Клайпеду? Они против нас ведут гибридную войну, а мы тут возим их калий”.
Не исключено, что власти могут убрать и отодвинуть на задний план всех, кто хоть как-то несогласен с нынешним режимом. Что тогда — система остановится или начнёт поедать сама себя?
— Когда заканчиваются “враги”, реальные оппоненты власти, когда заканчивается гражданское общество и СМИ, власть, очевидно, будет искать себе новых врагов. Ты будешь начинать искать “предателей” внутри системы — это показывает и советский опыт, когда после консолидации сталинского режима перешли в первую очередь к поиску врагов внутри. “Искать врагов надо всегда” — теперь такой формат существования системы. “Дракон хочет кушать” — приходится находить, кого кушать.
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“Гибридная война” для каждой страны значит что-то своё.
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