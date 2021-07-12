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Белорусская АЭС / Еврорадио

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первый энергоблок БелАЭС отключился от энергосистемы. Причины неизвестны После их ликвидации энергоблок будет включён в работу.

В соответствии со штатным алгоритмом была снижена мощность реакторной установки.Сейчас специалисты выясняют причины отключения электрогенератора. После их ликвидации энергоблок будет включён в работу.Как заявляют в Минэнерго, радиационная ситуация на АЭС и в зоне наблюдения не менялась.