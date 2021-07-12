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Первый энергоблок БелАЭС отключился от энергосистемы. Причины неизвестны
Источник материала: UDF
Белорусская АЭС / Еврорадио
В соответствии со штатным алгоритмом была снижена мощность реакторной установки.
Сейчас специалисты выясняют причины отключения электрогенератора. После их ликвидации энергоблок будет включён в работу.
Как заявляют в Минэнерго, радиационная ситуация на АЭС и в зоне наблюдения не менялась.
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После их ликвидации энергоблок будет включён в работу.
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