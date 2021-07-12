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«Повреждены автомобили, щиты, шлемы, бронежилеты, асфальт, тротуарная плитка, урны, деревья». Очередные приговоры в Бресте

12.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Обвиняемые четвертой группы в «массовых беспорядках» в Бресте получили от 3 до 4,6 лет заключения, среди них двое несовершеннолетних, еще троим 18 лет исполнилось недавно.

Еще восемь человек получили приговоры за участие в акциях протеста после выборов в августе 2020 года в Бресте, сообщает Вясна/Брэст.

Судья Дмитрий Шурин назначил наказания Святославу Герасимуку и Валерию Мельничуку — по 4,6 года колонии усиленного режима, Вячеславу Трофимуку — 4 года колонии усиленного режима, Давиду Збаранскому — 3 года колонии общего режима, Мареку Сирадзе — 4 года колонии усиленного режима, Андрею Тарасовцу — 3 года колонии общего режима.

Несовершеннолетние Иван Патейчук и Максим Имховик приговорены к 3 годам воспитательной колонии. Ребят взяли под стражу в зале суда.

По делу также проходили Марк Антонов, Евгений Пекач и  Александр Тимофеев. Их дело вынесено в отдельное производство по причине болезни. Олег Юров, который не был заключен под стражу, объявлен в розыск.

Рассмотрение этого дела в суде Ленинского района Бреста началось 11 июня. Осужденных обвинили по ч. 2 ст. 293 УК «Участие в массовых беспорядках».

По версии следствия, обвиняемые грубо нарушили общественный порядок, совершили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками и ногами, различными предметами.

В результате пострадали 24 силовика, из них 19 признаны потерпевшими. Один сотрудник получил две раны в области большого пальца правой кисти, относящиеся к категории легких телесных повреждений. У остальных — побои.

Общая сумма причиненного, по версии следствия, ущерба — около 24 тысяч рублей: повреждены 13 автомобилей милиции, один автобус, щиты, шлемы, бронежилеты, асфальт, тротуарная плитка, скамейки, урны, деревья.

Марк Антонов, Святослав Герасимук, Давид Збаранский, Валерий Мельничук, Евгений Пекач и Марек Сирадзе признаны политзаключенными.

Это уже четвертая группа людей, которых судили за «массовые беспорядки» в Бресте после выборов. По этому уголовному делу уже осуждены 22 человека. Все они лишены свободы сроками от 3 до 5 лет.

 
Теги: Брест
 
 
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Обвиняемые четвертой группы в «массовых беспорядках» в Бресте получили от 3 до 4,6 лет заключения, среди них двое несовершеннолетних, еще троим 18 лет исполнилось...
 
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