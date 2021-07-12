Как «Ник и Майк» поспорил с Тышкевичем

Источник материала: Салiдарнасць

Расхождения в прогнозах относительно ближайших перспектив Беларуси вызывает горячие споры – хорошо, если без перехода на личности. Популярный телеграм-канал вступил в полемику с известным аналитиком.

«Господин Тышкевич упорно рассказывает о том, что гениальный план главаря хунты работает, и вот-вот вся Беларусь перевернет страницу», – пишет Ник и Майк . Поводом для этого стал стрим , в котором говорилось в том числе о сокращении количества сторонников оппозиции.

Зачастую в подобных диспутах высказавшему непопулярную мысль сразу объясняют в непарламентских выражениях, кто он такой. К чести авторов телеграм-канала, они не только не прибегают к бранной лексике, но и констатируют: «Рассуждения эксперта здравые...» – добавляя, через запятую: «но они релевантны для общества в хотя бы относительно нормальном состоянии – скажем, до августа-2020».

Ссылкой на принципиально иное настроение граждан критики Игоря Тышкевича не ограничиваются и приводят второй аргумент: «очевидное ослабление мыслительного потенциала хунты (лучшие кадры продолжают покидать систему, просто с учетом репрессий делают это тихо)». На выходе получается вывод, что «режим настолько хрупок, что может сломаться в любой момент – как нога Коннора Макгрегора в последнем бою».





Фото EFE

Тышкевич пока, насколько нам известно, на замечания не отреагировал.

Что хорошо и что плохо в этой истории?

Способность слышать кого-то, кроме себя, и тем более спикеров, излагающих иную точку зрения, нечасто встречается среди акторов белорусской политической сцены. Отказ от режима «моно» уже сам по себе заслуживает похвалы. А готовность признать наличие рационального зерна в суждениях оппонента – и вовсе жирный плюс в карму и к качеству дискуссии.

Настораживает чересчур большой разброс в оценках. «Ник и Майк» настаивают на существовании «заговора 97 процентов, который невозможно победить». Тышкевич говорит о том, что ядро протестных настроений составляет около миллиона человек и вследствие эффективной тактики властей может сократиться еще в 2-3 раза.

Все это напоминает дебаты прошлой осенью о том, идет протест на спад или нет. Ответ и тогда был достаточно очевиден, а сейчас и подавно. Однако прямой и содержательный разговор между сторонниками разных точек зрения может пойти на пользу. Истина в споре рождается нечасто, но дискуссия помогает избавиться от некоторого количества заблуждений.

Так что, «Филин» будет следить за дискуссией по этому и другим актуальным поводам, чтобы читатели получили достаточное количество информации к размышлению и сделали собственные выводы относительно происходящего и перспектив.