Белорусы высказываются против санкций Запада

Источник материала: ОНТ

Больше 30 часов нон-стоп белорусы высказываются против санкций. Свыше 5 тысяч работников предприятий со всех регионов страны дали ответ политике коллективного Запада. Для людей очевидно, что санкции ЕС и США абсолютно незаконны и нарушают одно из основных прав человека – право на труд. Белорусы готовы защищать его.

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