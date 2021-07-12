Картридж с игрой Super Mario 64 продали за $1,56 млн

Источник материала: ОНТ

Картридж с игрой Super Mario 64 компании Nintendo (Япония) был продан на аукционе Heritage Auctions за $1,56 млн. Об этом со ссылкой на Twitter торгового дома информирует РБК.

Уточняется, что реализованный лот побил рекорд картриджа The Legend of Zelda, проданный 9 июля на аукционе за $870 тыс.

Фото: Heritage Auctions

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