|
Картридж с игрой Super Mario 64 продали за $1,56 млн
Источник материала: ОНТ
Картридж с игрой Super Mario 64 компании Nintendo (Япония) был продан на аукционе Heritage Auctions за $1,56 млн. Об этом со ссылкой на Twitter торгового дома
Уточняется, что реализованный лот побил рекорд картриджа The Legend of Zelda, проданный 9 июля на аукционе за $870 тыс.
Фото: Heritage Auctions
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Картридж с игрой Super Mario 64 компании Nintendo (Япония) был продан на аукционе Heritage Auctions за $1,56 млн. Об этом со ссылкой на Twitter торгового дома информирует РБК. Уточняется,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)