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Макей: Беларусь никогда не была «исчадием зла», как это пытаются представить на Западе

12.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Макей: Беларусь никогда не была «исчадием зла», как это пытаются представить на Западе

Беларусь никогда не была «исчадием зла», как это пытаются представить на Западе. И не создавала почвы для дестабилизации обстановки в регионе. На это в свете неправомерных санкций, которые принял коллективный Запад, обратил внимание министр иностранных дел Владимир Макей в интервью телеканалу RT.

Он также подчеркнул: до недавнего времени внутриполитическая ситуация в нашей стране была спокойной и стабильной. Но после провала попытки госпереворота Запад ввел санкции. И Беларусь вынуждена отвечать зеркально. При этом со всех возможных международных площадок дипломаты пытаются донести, что Беларусь заинтересована в диалоге и никогда первой не шла на эскалацию отношений, только лишь отвечала на принимаемые по отношению к себе ограничительные меры.

Кроме этого, министр пояснил, что означает закрытие границы с Украиной. Речь о противодействии преступности и попытках организовать в стране террористические акты. Для туристов и обычных граждан граница остается открытой. 

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Беларусь никогда не была «исчадием зла», как это пытаются представить на Западе. И не создавала почвы для дестабилизации обстановки в регионе. На это в свете...
 
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