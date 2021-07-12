Макей: Беларусь никогда не была «исчадием зла», как это пытаются представить на Западе

Источник материала: ОНТ

Беларусь никогда не была «исчадием зла», как это пытаются представить на Западе. И не создавала почвы для дестабилизации обстановки в регионе. На это в свете неправомерных санкций, которые принял коллективный Запад, обратил внимание министр иностранных дел Владимир Макей в интервью телеканалу RT.

Он также подчеркнул: до недавнего времени внутриполитическая ситуация в нашей стране была спокойной и стабильной. Но после провала попытки госпереворота Запад ввел санкции. И Беларусь вынуждена отвечать зеркально. При этом со всех возможных международных площадок дипломаты пытаются донести, что Беларусь заинтересована в диалоге и никогда первой не шла на эскалацию отношений, только лишь отвечала на принимаемые по отношению к себе ограничительные меры.

Кроме этого, министр пояснил, что означает закрытие границы с Украиной. Речь о противодействии преступности и попытках организовать в стране террористические акты. Для туристов и обычных граждан граница остается открытой.

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