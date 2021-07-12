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47-летний местный житель на протяжении 7 лет незаконно наблюдал за своими онлайн-жертвами

12.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

47-летний местный житель на протяжении 7 лет незаконно наблюдал за своими онлайн-жертвами

Обезопасить систему видеонаблюдения от взлома и вирусных атак можно, соблюдая компьютерную гигиену. Т.е. не посещать подозрительные сайты, не скачивать нелицензионное программное обеспечение, использовать сложные пароли и  систематически обновлять до актуальной версии программное обеспечение своих устройств. Чтобы исключить факты «подглядывания» третьими лицами. Как произошло в Борисове, например. Когда 47-летний местный житель на протяжении 7 лет незаконно наблюдал за своими онлайн-жертвами. 


Частные дома, квартиры, офисы, фитнес-центры и салоны-красоты. Борисовский хакер годами вторгался в жизнь ни о чём не подозревающих людей. Только за последние два года зафиксировано более 140 фактов противоправной деятельности в отношении белорусов.

Фигурант использовал ряд специализированных компьютерных программ, с помощью которых находил и взламывал системы получения доступа к web-камерам и камерам видеонаблюдения.

По месту жительства злоумышленника-вуайериста изъято шесть внешних жёстких дисков общим объёмом памяти свыше 11 терабайт. На которых обнаружены видеоматериалы и графические изображения интимной жизни потерпевших. Возбуждено уголовное дело за использование либо распространение вредоносных программ.

 

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Обезопасить систему видеонаблюдения от взлома и вирусных атак можно, соблюдая компьютерную гигиену. Т.е. не посещать подозрительные сайты, не скачивать...
 
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